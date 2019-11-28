Секретарь СНБО не понимает, с кем вести диалог в Донецке и Луганске

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что оппоненты Украины будут делать все от них зависящее, чтобы украинская власть пошла на переговоры с так называемым руководством временно неподконтрольных территорий Донбасса.



«Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия», — приводит слова Данилова «Интерфакс-Украина».



Секретарь СНБО подчеркнул, что «не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей». Он отметил, что сейчас необходимо ожидать результаты встречи в «нормандском формате».



«Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим», — добавил Данилов.