В Германии арестовали экс-депутата Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко 29 ноября задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Симкива.

По его словам, экс-депутата задержали возле города Ольденбург. Сейчас Онищенко находится в немецкой тюрьме.



Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должны принудительно вернуть в Украину. По его словам, в Испании политик проиграл суды в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.



Онищенко бежал из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен в реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.