В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России

В неподконтрольные украинским властям Луганск и Донецк прибыл 94-й «гуманитарный конвой» из России.



В «МЧС» при группировке «ДНР» заявили, что в Донецк было доставлено 240 тонн детских продуктовых наборов. В Луганск привезли 103 тонны груза, в составе которого 17280 детских продуктовых наборов, рассказали в «МЧС» при группировке «ЛНР».

Грузовики МЧС России приезжают на Донбасс уже восьмую неделю подряд. Причины такой активизации в РФ и группировках «Л-ДНР» не объясняют. С начала года это уже десятый «гуманитарный конвой» из России.



Украинской стороне и международным наблюдателям содержание груза неизвестно, так как грузовики проезжают через неподконтрольные власти пограничные пункты пропуска.