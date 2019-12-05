Украина не отказывается от стены на Донбассе в случае провала «нормандского» саммита

Украинская власть не отказывается от «плана Б» — изоляции неподконтрольной части Донбасса в случае провала переговоров в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б. Если мы не увидим сегодня готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше», — сказал Ермак.



По его словам, в реализации «плана Б» может помочь опыт Израиля, который научился жить в формате замороженного конфликта.



«Но я хочу сказать, что мы едем с верой и желанием договориться», — добавил Ермак. Он отметил, что первыми вопросами по урегулированию конфликта, которые поднимутся в Париже, будут прекращение огня и обмен пленными.



