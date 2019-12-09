В состав украинской делегации в Париже вошли переговорщики по газу, а также силовики

В состав украинской делегации, которая прибыла в Париж на встречу в «нормандском формате», входят министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «НАШ».



«В случае необходимости они будут принимать участие по вопросам газа и другим вопросам, которые касаются их», — отметил он.



В состав украинской делегации также входят помощник президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Вадим Пристайко.



Тимошенко отметил, что из Киева прибыла «достаточно большая» делегация и в случае необходимости они могут присутствовать на переговорах с президентом Владимиром Зеленским.



В частности, в качестве советников в Париж прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак.



Тимошенко отказался комментировать информацию российской стороны, что президент России Владимир Путин проведет личную встречу с Зеленским после саммита в «нормандском формате».

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.



Начало встречи в «нормандском формате» запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако перед этим состоятся двусторонние встречи. В немецком правительстве сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется личная встреча канцлера ФРГ Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским. На 20:00 запланирована общая пресс-конференция четырех лидеров по итогам переговоров.