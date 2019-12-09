У Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

Президент Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным после переговоров «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».



«После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказал он .



Тимошенко также сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Замглавы ОП отметил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина будет после встречи в «нормандском формате», потому что «так договорились лидеры».



Также Тимошенко озвучил состав украинской делегации на переговорах.