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Аваков: Сурков психанул во время переговоров из-за разведения

10 декабря 2019, 09:34

Аваков: Сурков психанул во время переговоров из-за разведения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время переговоров в «нормандском формате» из-за вопроса разведения войск на Донбассе.

«У него нервы сдали, он психанул. Он бросил бумаги на стол или на пол часть упала, типа: "Мы так не договаривались"», — рассказал он журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Авакова, такая реакция была вызвана отказом Украины разводить войска сразу по всей линии соприкосновения.

«Где разводить? В Марьинке, где каждый метр пролит кровью и отход означает сдачу территории? В Широкино, где мы специально выдвинулись так, чтобы не обстреливали Мариуполь "Градами"? Или в Авдеевке?» — пояснил глава МВД.

Аваков отметил, что украинская сторона согласилась выполнить разведение на трех участках, где существуют гуманитарные интересы местных жителей.

«Гуманитарные коридоры — да. Потому что людям нужно ехать без очередей. В луганской области нет ни одного коридора, где проезжает машина», — добавил министр.

9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в течение четырех месяцев.

Зеленский прогнозирует, что разведение войск по всей линии соприкосновения на Донбассе может занять 6-8 лет.

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