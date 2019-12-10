Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гендиректор «Первого канала» признал цензуру и ложные обвинения ВСУ в сбитии МН17

10 декабря 2019, 18:19

Гендиректор «Первого канала» признал цензуру и ложные обвинения ВСУ в сбитии МН17

Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский Boeing-777 рейса MH17. Об этом он рассказал журналисту журнала The New Yorker, передает The Bell.

По словам Эрнста, «мы люди, мы ошиблись, но не специально».

Одновременно он считает, что голландский отчет о катастрофе, в котором говорится о причастности РФ, «непрофессионален».

«Первый канал» в своем сюжете утверждал, что самолет сбила не ракета «Бука», а истребитель МиГ-29 ВВС Украины ракетой с тепловой головкой самонаведения. Эксперты канала не нашли в показанном спутниковом снимке никаких признаков подделки, однако рядовые пользователи сразу же обнаружили их во множестве — начиная с состояния подстилающей местности двухлетней давности.

Также Эрнст подтвердил, что запрет на освещение отдельных тем на российском телевидении существует, но в невербальной форме.

«Никто никогда не скажет вам "не показывайте Навального, не называйте его имени"... об этом не говорят словами. В конце концов, в руководстве федеральных каналов нет дураков», — отметил гендиректор «Первого канала».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

ТЕГИ

Прочее
MH17

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
10:52
«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»
09:56
ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы
09:26
Боевики приговорили к 5 годам лишения свободы жителя Донецка по обвинению в «терроризме»
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
09:44
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
все новости
18:19
Гендиректор «Первого канала» признал цензуру и ложные обвинения ВСУ в сбитии МН17
18:00
УП: В деле АТОшников, которых могут быть связать с убийством Шеремета, засекретили судебные решения
17:14
Песков: Путин был не согласен с формулировкой Зеленского «оккупированный Донбасс»
16:49
В штабе ООС назвали имена военнослужащих, погибших вчера на Донбассе
16:38
ГБР открыла уголовное дело против Порошенко из-за Минских соглашений
16:24
Лутковская: Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать в Минске
16:10
Путин рассказал, почему не согласился на передачу Украине границы на Донбассе
15:36
Суд в Херсоне отправил члена «Единой России» под домашний арест
14:55
Кремль допускает включение переселенцев в переговоры ТКГ по Донбассу
14:51
Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев
14:24
Языковой омбудсмен: У СМИ есть три года, чтобы создать украиноязычные версии сайтов
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
13:13
Монахова не собирается инициировать переписывание закона о языке
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
12:34
Языковой омбудсмен призвала дождаться выводов следствия об убийстве активиста в Бахмуте
все новости
ВИДЕО
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
08 декабря, 16:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция