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Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день

19 декабря 2019, 23:43

Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 декабря, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Россия должна повлиять на группировки «Л-ДНР» для того, чтобы те выполнили возложенные на них обязанности.

Президент РФ Владимир Путин считает, что «Украина сама признала», что «Л-ДНР» представляют собой власть на территории Донбасса, а значит, с ними надо вести переговоры. Отвечая на вопрос о военной технике на неподконтрольной части Донбасса, Путин заявил, что она могла быть поставлена государствами, которые симпатизируют группировкам «ДНР» и «ЛНР».

Глава российского государства заявил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская сообщила, что работа над списками для обмена удерживаемыми лицами находится в работе. По ее словам, на заседании ТКГ в Минске в среду, 18 декабря, не удалось договориться из-за позиции представителей группировки «ЛНР».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» выступают за проведение видеоконференции о подготовке к обмену удерживаемыми лицами с украинской стороной 23 декабря.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что для обмена пленными возможен еще один контакт украинского президента с президентом РФ.

Права человека

На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Общество

Пожилой житель города Харцызска умер на контрольно-пропускном пункте, связывающем неподконтрольную украинским властям Горловку с подконтрольной территорией.

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