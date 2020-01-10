Апелляционный суд оставил ключевого подозреваемого в убийстве Шеремета под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Суд рассмотрел вторую апелляцию защиты на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. «Апелляция оставить без удовлетворения», — говорится в определении суда.



Заявления о взятии Антоненко на поруки суд также оставил без удовлетворения.



На заседании в пятницу была оглашена только резолютивная часть определения суда, полный текст будет обнародован 15 января.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест. Позже апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Кузьменко и разрешил Дугарь отбывать домашний арест в Киеве, а не в Днепропетровской области.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.