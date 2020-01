NYT: Трамп говорил Болтону о связи военной помощи Украине с делом против Байдена

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему тогдашнему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении представителей Демократической партии, в том числе Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом говорится в еще не опубликованной книге мемуаров Болтона, которая оказалась в распоряжении The New York Times.



Газета отмечает, что книга представляет собой «набросок» того, что Болтон может сказать на слушаниях по импичменту Трампа. Согласно черновикам, которые оказались в распоряжении газеты, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер «десятки раз» просили президента США разблокировать помощь Украине. В августе 2019 года Трамп говорил им, что не намерен этого делать до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов.



Согласно правилам, книга, дата выхода в печать которой еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение. Администрация Трампа имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов.



Сам Трамп, комментируя публикацию The New York Times, подчеркнул, что никогда не говорил Болтону о связи помощи Украине с расследованием против демократов. «Если Джон Болтон сказал это, то только для того, чтобы продать книгу», — написал президент США в Twitter.



В начале января Болтон сообщил о готовности дать показания в Сенате по делу об импичменте.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.



19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Теперь это решение должно одобрить Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают Трампа.