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В ОБСЕ заявили о важности закрепления «формулы Штайнмайера» в законодательстве Украины

28 января 2020, 14:56

В ОБСЕ заявили о важности закрепления «формулы Штайнмайера» в законодательстве Украины

«Формулу Штайнмайера» необходимо закрепить в украинском законодательстве, напомнил координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Пьер Морель.

«Мы слышали и все читали, что очень много преувеличений относительно "формулы Штайнмайера", которая должна была быть ключом или драматическим провалом, ужасной угрозой всего процесса. Простите, в ней ничего этого нет. Этот механизм очень простой», — сказал Морель во время конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году» в Киеве, передает УНИАН.

Он назвал «формулу Штайнмайера» начальным механизмом, который сочетает вопросы специального статуса с местными выборами. После оценки избирательного процесса на Донбассе со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на предмет соответствия выборов международным стандартам, специальный статус Донбасса можно будет ввести на постоянной основе, добавил Морель.

Также он напомнил о продлении Верховной Радой действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». По его слова, с помощью этого закона Украина обязалась предложить особый статус отдельным районам в Донецкой и Луганской областей.

«Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство», — подчеркнул Морель и добавил, что сейчас ведется соответствующая работа, которая не является простой.

Закрепление «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве является условием лидеров «нормандской четверки», которое было закреплено в коммюнике по итогам саммита в Париже 9 декабря.

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формула Штайнмайера

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