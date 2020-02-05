Кабмин принял решение о создании министерства по делам оккупации. Его уже расформировывали в сентябре

Правительство приняло решение о создании министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что задание сформировать министерство дал президент Владимир Зеленский.



«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами», — объяснил создание министерства Гончарук.



Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории Донбасса и Крыма.

В конце января министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда сообщила, что ее ведомство будет снова разделено, а будущее министерство по оккупации может возглавить профильный вице-премьер-министр.



29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила создание министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, тогда как ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов.