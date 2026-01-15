РФ впервые использовала беспилотник, оборудованный терминалом Starlink

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
15 января 2026, 19:45

В четверг, 15 января, российские военные использовали модернизированные беспилотники БМ-35, оборудованные терминалом Starlink. Такой подход позволит бить по объектам точно в цель, обходя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава «Центра радиотехнологий», Сергей Бескрестнов, более известный как «Флэш».

«До этого Старлинк встречался только на БПЛА Молния. Когда «шахеды» полетят на Старлинк, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев», — заявил он.



По словам военного, «это беда для Украины», ведь БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.

Ранее мы писали, что власти Брянской области сообщили о ночной атаке, в ходе которой силы противовоздушной обороны якобы уничтожили не только беспилотники, но и управляемые ракеты большой дальности «Нептун». 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

