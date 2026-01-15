РФ впервые использовала беспилотник, оборудованный терминалом Starlink

Россия начала оборудовать дроны терминалом Starlink. Фото: «Флэш

В четверг, 15 января, российские военные использовали модернизированные беспилотники БМ-35, оборудованные терминалом Starlink. Такой подход позволит бить по объектам точно в цель, обходя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава «Центра радиотехнологий», Сергей Бескрестнов, более известный как «Флэш».



«До этого Старлинк встречался только на БПЛА Молния. Когда «шахеды» полетят на Старлинк, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев», — заявил он.





По словам военного, «это беда для Украины», ведь БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»