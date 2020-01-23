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Минветеранов и ВПЛ снова разделят на два ведомства

23 января 2020, 09:45

Минветеранов и ВПЛ снова разделят на два ведомства

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ будет разделено, а будущее министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр. Об этом заявила глава Минветеранов Оксана Коляда в интервью «Интерфакс-Украина».

«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр», — сказала Коляда.

Она отметила, что вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерство, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

«Это не значит, что мы неэффективно сработали», — заверила министр.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства.

В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Среди прочего, комментируя, в чем был замысел объединения ведомств, министр отметила, что «логика объединения заключалась в типологизации управленских процессов и сокращении расходов на госаппарат».

Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, тогда как ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов.

17 января президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в том числе, и по Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

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