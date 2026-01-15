Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до решения суда. Фото: Википедия

Народная депутатка и глава фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы еще до решения суда. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого «диктатора», но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — отметила она.



Тимошенко предупредила, что не собирается бежать или прекращать борьбу.



Ранее мы писали, что Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины по подозрению в попытке подкупа народных депутатов ради определенных результатов голосования.



Позже в сеть попало видео обысков в офисе лидера партии и фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Telegram-каналы распространили кадры, на которых в присутствии политика вскрывают пакет с тысячами долларов.