Зеленский встретился с Залужным. фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 января, провел встречу с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. Об этом он написал в телеграм.



«Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши интересы, наших людей», отметил глава государства.



Лидеры обсудили дипломатические задачи.



Ранее мы писали, что Залужный раскритиковал украинские СМИ за распространение ложной информации о том, что он якобы формирует собственную политическую команду и приглашает туда военных.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»