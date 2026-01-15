В Украине ослабят комендантский час: детали

В Украине вводят ослабление комендантского режима

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в некоторых населенных пунктах, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа.



По ее словам, во время действия комендантского часа украинцы смогут без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержания жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.



Кроме того, граждане могут передвигаться начастном транспорте.



«Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЕБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится 16 января», — уточнила глава украинского правительства.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»