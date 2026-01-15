Российскую Воронежскую область атакуют дроны

Вечером в четверг, 15 января, в Воронежской области РФ слышны взрывы. Местные паблики сообщают об атаке беспилотников.



В 20:58 по киевскому времени в Воронежской области была объявлена тревога, регион попал под обстрел беспилотников. Жители публикуют видео, на которых слышны взрывы, также работает противовоздушная оборона.



Губернатор области Александр Гусев подтвердил атаку.



Ранее мы писали, что за двое суток украинские беспилотники Сил беспилотных систем (СБС) вывели из строя шесть единиц российских зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.