Украина вернула из оккупации еще одну группу детей

В Украину удалось вернуть еще трех детей из временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



По словам Прокудина, среди спасенных — сестры 11-ти и 13-ти лет. Девушки переживали страх всякий раз, когда российские военные врывались в их дом и проводили обыски.



«Один из таких эпизодов мог закончиться трагедией: на блокпосте вооруженный оккупант положил в багажник их авто гранату. Это было устрашение и демонстрация пренебрежения к местным жителям», — добавил он.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»