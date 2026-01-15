В Покровской агломерации было ликвидировано за 2026 год более 400 оккупантов. Фото: полиция

Украинские военнослужащие в Покровской агломерации в 2026 году уничтожили 425 российских окупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШУ.



Кроме того, 277 россиян получили ранения.



Также сбили 2724 ударных БПЛА, уничтожили и поразили 135 единиц авто- и мототехники, уничтожили и поразили 10 НРК, 8 танков и боевых бронированных машин.



Ранее мы писали, что Силы обороны за последние пять месяцев ликвидировали в Покровской агломерации более 7 тысяч российских оккупантов.

