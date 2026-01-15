Украинские военные «затрофеили» первых лошадей оккупантов

Спасение лошадей.

Украинские военные «затрофеили» первых лошадей на передовой. Видео с операции опубликовал 1-й отдельный штурмовой полк «Волки Да Винчи».



Из-за частого применения противником кавалерии на фронте это было лишь вопросом времени. В объяснении полка рассказали, как силам обороны удалось «эвакуировать» животных, освободив их из рядов оккупантов.







«Противник снова использовал лошадей. Все вражеские группы, которые двигались, были уничтожены, а лошади остались живы», — сообщили в 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла.



Отмечается, что когда российские всадники приблизились к украинским позициям, личный состав был предупрежден. Двое вражеских кавалеристов были уничтожены стрелковым огнем, а лошади остались целыми.

Ликвидация всадников ВС РФ.

Сейчас животные находятся недалеко от украинских позиций. Впоследствии их выведут, и они также помогут при эвакуации раненых.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором военнослужащие российской оккупационной армии осуществляют штурм посадок на лошадях.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»