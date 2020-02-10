Пристайко сомневается, что «нормандский саммит» состоится в апреле

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сомневается, что встреча «нормандской четверки» может состояться в апреле, как это было договорено в Париже в декабре 2019 года. Об этом он заявил во время визита в Италию, передает Reuters.



«К декабрьской встрече подготовка началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь», — заявил Пристайко.



Ранее сообщалось, что официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля еще нет.