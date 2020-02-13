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«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей

13 февраля 2020, 15:55

«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей

«Генпрокуратура» при группировке «ДНР» направила в так называемый суд дело, открытое против четырех сотрудников «пограничной охраны МГБ ДНР».

Как сообщается, следствием было установлено, что в период с ноября 2017 года по март 2018 года эти «пограничники» (указаны их инициалы «Ч», «А», «Н» и «М») «несли службу» на контрольно-пропускном пункте «Горловка».

Утверждается, что там они систематически беспрепятственно пропускали на подконтрольную украинским властям территорию людей и транспорт, выезд которым за пределы подконтрольной «ДНР» территории был запрещен.

Всех четверых обвинили в «злоупотреблении властью и служебным положением» (часть 3 статьи 414 «УК ДНР»). Максимальное наказание по этой статье — смертная казнь. Гражданку «А» также обвинили в «нарушении правил несения пограничной службы».

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