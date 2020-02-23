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ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля

23 февраля 2020, 12:44

ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля

Специальная монитооринговая миссии ОБСЕ в своем отчете рассказал о жителе поселка Голубовское (неподконтролен украинским властям) на Луганщине, который был ранен 18 февраля.

20 февраля на улице Пржевальского, 19/2, в южной части Голубовского наблюдатели видели мужчину 55 лет с ранением бедра. Он рассказал, что получил ранения утром 18 февраля во время обстрела, когда находился у себя дома.

21 февраля работники больницы сообщили команде СММ, что в тот же день, 18 февраля, выписали мужчину с осколочным ранением бедра после оказания первой медицинской помощи.

О ранении жителя Голубовского 18 февраля также сообщала группировка «ЛНР».

Ранее ОБСЕ рассказала о том, что в Голубовском и Золотом-5 были повреждены жилые дома во время обстрела 18 февраля.

Утром 18 февраля в этом районе произошел бой между украинскими военными и боевиками группировки «ЛНР».

По сообщению штаба ООС, боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых. Отмечалось, что украинские военные дали «адекватный ответ» с применением артиллерии.

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Голубовское

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