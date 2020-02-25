Зеленский предложил ДТЭК помочь с приватизацией «Центрэнерго» и неприбыльных шахт

Президент Владимир Зеленский попросил компанию ДТЭК Рината Ахметова помочь найти покупателя на «Центрэнерго» и неприбыльные шахты. Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности в Киеве.



«Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то нужно говорить — вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, это прекрасная идея», — сказал Зеленский. После этого он обратился к сидящему в зале гендиректору ДТЭК Максиму Тимченко.



«Вы — компания ДТЭК — были сегодня как пример для многих компаний. У меня к вам вопрос. Если верить статистике, что многие из государственных шахт действительно неприбыльные, и если все сравнивают именно состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?» — спросил Зеленский.



Далее он пошутил: «Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против — я с ними поговорю и они будут за».



После этого Зеленский предложил помочь найти партнеров для приватизации. «Найти таких людей, которые могут приватизировать и инвестировать деньги в модернизацию этих шахт», — пояснил президент.



«А если не найдете...» — сказал Зеленский и улыбнулся, намекнув, что купить придется самой ДТЭК.



В свою очередь, Тимченко сказал журналистам, что у ДТЭК нет планов участия в приватизации «Центрэнерго» и госшахт. «У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет — развитие в "зеленой" генерации, поэтому мы не будем принимать участия в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны прийти в отрасль, и у нас была живая конкуренция», — приводит слова гендиректора ДТЭК «Интерфакс-Украина».