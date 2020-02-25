Поручения Зеленского по решению проблем угольной отрасли. Главное

Президент Владимир Зеленский принял участие во всеукраинском совещании работников угольной отрасли. По итогу выступлений глава государства озвучил следующие поручения:



• Погасить задолженность перед работниками государственных угольных шахт до конца апреля



• Минэнерго должно ограничить импорт угля и электроэнергии



• Провести финансовый и кадровый аудит государственных угольных предприятий, избавится от «смотрящих»



• Создать государственный комитет угольной промышленности



• Правительство создаст координационный центр трансформации угольных регионов. Его возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль



• Приватизация «Центрэнерго» в связке с неприбыльными шахтами



• Зеленский предложил ДТЭК приватизировать неприбыльные шахты. Или найти партнеров, которые приватизируют



• В этом году отремонтировать дороги в небольших шахтерских городах.



