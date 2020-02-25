Поручения Зеленского по решению проблем угольной отрасли. Главное

Президент Владимир Зеленский принял участие во всеукраинском совещании работников угольной отрасли. По итогу выступлений глава государства озвучил следующие поручения:
• Погасить задолженность перед работниками государственных угольных шахт до конца апреля
• Минэнерго должно ограничить импорт угля и электроэнергии
• Провести финансовый и кадровый аудит государственных угольных предприятий, избавится от «смотрящих»
• Создать государственный комитет угольной промышленности
• Правительство создаст координационный центр трансформации угольных регионов. Его возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль
• Приватизация «Центрэнерго» в связке с неприбыльными шахтами
• Зеленский предложил ДТЭК приватизировать неприбыльные шахты. Или найти партнеров, которые приватизируют
• В этом году отремонтировать дороги в небольших шахтерских городах.