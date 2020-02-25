В YouTube заблокировали телеканал «ДНР»

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт подкнтрольного группировке «ДНР» телеканала «Юнион». Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова в своем Telegram-канале.



На телеканал пожаловался украинский YouTube-канал InTime Ukraine. В жалобе было указано, что «Юнион» использовал их видео.



Также из опубликованных Пироговой скриншотов переписки видно, что InTime Ukraine отказался отозвать жалобу.

Фото: «МАЙ ДНР» / Telegram

На заблокированном YouTube-канале «Юниона» было боле 56 тысяч подписчиков. Видео там не публиковались с 21 февраля. Сегодня «Юнион» создал новый YouTube-канал.