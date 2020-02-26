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На переговорах в Минске обсуждали угрозу коронавируса на Донбассе

26 февраля 2020, 18:03

На переговорах в Минске обсуждали угрозу коронавируса на Донбассе

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса», — написала она.

Украинская сторона призвала противоположную сторону принять все необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью.

Кабмин ввел дополнительную процедуру контроля авиарейсов из ряда стран с повышенным риском распространения коронавируса COVID-19: пассажирам в аэропортах измеряют температуру тела.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что планируется ввести температурный контроль и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения с аннексированным Крымом и Донбассом.

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