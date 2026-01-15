Агентку РФ приговорили к 15 годам, которая наводила российские удары на Славянск и Краматорск

В Украине 15 лет лишения свободы получила российская агентка, которая корректировала воздушные атаки России по Славянску и Краматорску. Правоохранительные органы задержали женщину в мае 2025 года в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Как отмечается, злоумышленницей оказалась 50-летняя работница местной столовой, которую посещали украинские военнослужащие. Женщина разведывала запасные командные пункты Сил обороны, выполняющие боевые задания на восточном фронте. После получения координат, российские оккупанты готовили по ним ракетно-дроновые удары.



Кроме того, преступница фиксировала на камеру наличие военной техники в Славянске и вблизи города. Затем она передавала собранную информацию куратору от российской игры в виде медиафайлов и текстовых сообщений.



Во время обысков у нее были изъяты смартфоны с доказательствами сбора разведывательной информации и контактов с группой.



Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»