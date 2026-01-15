Зеленский анонсировал на сегодня решения по комендантскому часу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического селектора. Фото: ОПУ

15 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и ключевыми для решений в условиях чрезвычайной ситуации членами правительства и представителями областных и местных властей. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, сегодня будут решения по комендантскому часу.



«Нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности. Министерство внутренних дел обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах», – сказал Зеленский.

Напомним, что 14 января Зеленский поручил пересмотреть действующие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко