Более 33 тысяч военных прошли реабилитацию в 2025 году

В 2025 году в учреждениях здравоохранения системы Министерства обороны Украины реабилитационную помощь получили более 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.



Из них 10,1 тысячи военных прошли реабилитацию в остром периоде, ещё около 23 тысяч — в послеостром и длительном реабилитационных периодах.



Как говорится в Комплексном отчёте Министерства обороны Украины о реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства до 2030 года, в течение 2025 года специалисты Командования Медицинских сил Вооружённых сил Украины осуществили семь мониторинговых визитов в реабилитационные учреждения системы Минобороны.



Для каждого пациента определяются краткосрочные и долгосрочные SMART-цели, а контроль выполнения индивидуальных реабилитационных планов обеспечивают мультидисциплинарные команды.



Такие команды регулярно оценивают промежуточные результаты восстановления и корректируют цели с учётом динамики функционального состояния военнослужащих. При необходимости к процессу обсуждения привлекаются родственники и близкое окружение пациентов.



Реабилитационная помощь военнослужащим в остром периоде оказывается в специализированных кабинетах, которые функционируют в военных госпиталях. Послеострая и длительная реабилитация проводится в Военно-медицинском клиническом лечебно-реабилитационном центре, реабилитационных отделениях пяти военно-медицинских клинических центров, шести реабилитационных госпиталях, а также в четырёх воинских частях.