Баллистика ударила по порту в Черноморске, ранен член экипажа

15 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска Одесской области. Из-за атаки ранен человек, произошла утечка масла. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. Ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь», — отметил он.
По словам Кулебы, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.
Ранее мы писали, что за 14 января россияне ранили пять жителей Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
