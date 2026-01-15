Баллистика ударила по порту в Черноморске, ранен член экипажа

Россияне атаковали Одесскую область. Фото: Алексей Кулеба

15 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска Одесской области. Из-за атаки ранен человек, произошла утечка масла. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.



«Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. Ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь», — отметил он.





По словам Кулебы, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»