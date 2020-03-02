«ДНР» приговорила женщину, которая привезла лекарство, к 11 годам тюрьмы за «контрабанду наркотиков»

Группировка «ДНР» уже 28 месяцев удерживает в Донецком СИЗО соцработницу благотворительного фонда «Клуб Світанок» Наталью Зеленину. Об этом сообщила председательница правления Евразийской Женской Сети по СПИДу Светлана Мороз у себя в Facebook.



Зеленинина — ВИЧ-позитивная, наркозависимая женщина. Боевики «ДНР» нашли у нее препарат ЗПТ бупренорфин. По словам Мороз, лекарство было легально получено в Винницком облнаркодиспансере.



В декабре 2019 года Зеленину приговорили к 11 года лишения свободы за «контрабанду наркотиков». В феврале 2020 года «ДНР» отказалась включить ее в список обмена пленными.