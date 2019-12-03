В «ДНР» назвали число ВИЧ-положительных людей

На подконтрольной группировке «ДНР» территории зарегистрировано почти 17 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «Новостное агентство "Харьков"» со ссылкой на данные донецкого Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.



Отмечается, что 12 тысяч из этих людей получают антиретровирусную терапию, остальные по разным причинам не хотят проходить лечение. Основное количество ВИЧ-положительных людей находится в больших городах: Донецк, Макеевка, Горловка.



Стоимость терапии для одного ВИЧ-положительного в год составляет 700-800 долларов. В бюджете «ДНР» не заложена закупка препаратов для лечения ВИЧ. Отмечается, что более года поставки препаратов идут от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД через всеукраинскую сеть «Людей живущих с ВИЧ» (ЛЖВ). Россия на подконтрольную группировке территорию поставляет тест-системы исследования крови на ВИЧ и противотуберкулезные препараты, отмечается в публикации.

Ранее работу ЛЖВ на неподконтрольной украинским властям территории описывало издание «Спектр». Вся сеть помощи ВИЧ-положительным людям работает с точки зрения «силовиков» при «ДНР» полулегально, но при этом имеет дело с доступом к местам лишения свободы, главным врачами больниц и подразделениям Центров по профилактике и борьбе со СПИДом.



По данным ЛЖВ, на этой территории живет примерно 18 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.