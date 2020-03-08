Боевики 6 раз открывали огонь за сутки, без потерь

В субботу, 7 марта, украинская сторона зафиксировала 6 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Красногоровки, Марьинки, Широкино, Зайцево, Луганского и Новотошковского.