8 марта в Мариуполе отметили «розовым протестом». Фоторепортаж

В Мариуполе прошел «Розовый протест» — акция, приуроченная к Международному дню борьбы за права женщин. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Более двух десятков человек собрались на Театральной площади города с целью напомнить, что 8 марта предшествовала долгая борьба женщин за социальную справедливость и равенство с мужчинами, которая продолжается и сегодня.



Участники отмечают, что розовый цвет был выбран не случайно: это оттенок гендерных стереотипов и одновременно — цвет протеста и панк-культуры.



«Быть феминисткой и уважать права и свободы человека — самый верный способ поскорее и подальше оторваться от России с ее дремучим античеловечным средневековьем, что в условиях войны супер актуально. Без уважения к правам человекам и феминизма никакой интеграции с ЕС не будет. В ЕС феминизм — это само собой разумеющееся состояние социума», — комментирует одна из организаторок акции Диана Берг.