Ермак и Козак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своей источник, близкий к контактной группе.



«Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы», — утверждает собеседник.

Во время встречи стороны обсудят вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.