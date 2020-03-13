Сивохо рассказал о «мирном хабе» для Донбассе

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо рассказал, что существует идея «мирного хабе» для Донбасса — площадки для общения обеих сторон. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».



«Мирный хаб — некое пространство, где смогут общаться люди. никто не говорит, что военные должны общаться с людьми, у которых руки по локоть в крови. Нет, сначала это профессиональные контакты, контакты по интересам, это врачи с врачами, это студенты со студентами, это бизнесмены с бизнесменами. Вот так вот потихоньку нужно начать», — сказал он.



По его словам, хаб может быть и виртуальный и реальный



Сивохо подчеркнул, что такая идея также была опробована в Северной Ирландии и на Кипре.