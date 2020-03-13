Под Офисом президента протестуют против инициатив Ермака по Донбассу

Фото: Страна

Под Офисом президента Владимира Зеленского начался митинг партии «Голос» под названием «Не допустим Минского предательства». Его участники протестуют против договоренностей, достигнутых в Минске главой Офиса президента Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

По разным оценкам, сейчас под офисом главы государства собрались от 300 до 600 сторонников «Голоса» с партийной символикой. Также там присутствуют примерно десять представителей партии «Свобода».

Участники акции развернули самодельные плакаты на листах ватмана с надписями «Нет переговорам с террористами», «Зрада-вирус» и перечеркнутым словосочетанием «Минские соглашения».



Первой выступила новая глава «Голоса» Кира Рудык. Она сказала, что партия требует созвать внеочередное заседание парламента, чтобы объяснить депутатам, о чем конкретно договорились стороны в Минске. Также выступал экс-глава партии Святослав Вакарчук.



Собравшиеся потребовали, чтобы любые политические урегулирования на Донбассе начались после того, как там не будут стрелять минимум год. Затем они принялись скандировать: «Зеленский, объясни!».

Фото: Страна

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Такая договоренность была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, в котором приняли участие Ермак и Козак.



Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».