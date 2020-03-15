Россия и Беларусь приостановили движение поездов в Украину

Компания «Российские железные дороги» сообщает о временном прекращении курсирования международных поездов с Украиной и Молдовой с 17 марта из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте РЖД.



Также движение своих поездов в Украину приостановила Беларусь. В «Белорусской железной дороге» объяснили, что пошли на такие меры в связи с решением Украины закрыть границу для пассажирских перевозок.



«На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов», — добавили в пресс-центре БЖД.



И РЖД, и БЖД отмечают, что пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные билеты.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.



