Зеленский призвал запретить пассажирское сообщение между городами и областями

В связи с опасностью распространения коронавируса Covid-19 президент Владимир Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластного сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.



«Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки. Запретить работу метрополитенов», — сказал он.



Президент отметил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме «до 10 человек» в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях".

В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада планирует усилить карантин.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.