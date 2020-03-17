В больницах Украины временно откажутся от плановых операций и госпитализаций

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.



Об этом говорится в постановлении правительства №215 от 16 марта. Ограничение будет действовать до 3 апреля.



Также поручено обеспечить максимальную готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.