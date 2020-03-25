МВД призвало сообщить о контактах со священником с Тернопольщины, который заразился коронавирусом

Министерство внутренних дел призвало сообщить в экстренные службы о своих контактах со священником из Тернопольской области, который заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».



Он назвал фамилию священника — Олег Винницкий, 1963 года рождения. «Я говорю его фамилию, чтобы больше людей, которые с ними контактировали, знали, что он, к сожалению, был заражен коронавирусом», — подчеркнул Геращенко.



Диагноз священника был подтвержден 19 марта, сейчас он находится в больнице Тернополя в тяжелом состоянии.



«Установлено, что 9 марта он проводил в одном из сел Тернопольской области похоронный обряд», — отметил замглавы МВД. Во время этих похорон со священником контактировал 68-летний мужчина, который сегодня умер в больнице с COVID-19.



«Хочу подчеркнуть, что священник ни в чем не виновен. Он не знал до 19 марта, что заболел коронавирусом. Он думал, что у него простуда или ОРВИ», — сказал Геращенко.



«Призываем всех граждан, жителей Тернопольской области, которые контактировали с Олегом Винницким с начала марта, чтобы они звонили в полицию или медслужбу и говорили об этом. Если у них признаки заболевания, то нужно оставаться дома. Если какие-то тяжелые поражения органов дыхания, то нужно вызывать скорую, предупредив о контактах с Винницким или умершим», — пояснил Геращенко.



Он отметил, что у этого священника было более 500 контактов и они могут быть заражены.

Всего в Украине установлено 113 случаев COVID-19, 4 человека умерли, один выздоровел.



В Тернопольской области было зафиксировано 4 случая зазаражения коронавирусной инфекцией, из них один пациент скончался.