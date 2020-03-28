«ЛНР» задержала более 50 человек, которые пытались попасть в Луганск после закрытия КПВВ

Группировка «ЛНР» задержала более 50 человек, которые пытались пересечь линию соприкосновения после закрытия пункта пропуска «Станица Луганская» в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщил глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет в эфире телеканала «Луганск 24».



Он отметил, что эти люди пытались попасть на подконтрольную «ЛНР» территорию на лодках через реку Северский Донец.



Корнет добавил, что все задержанные были отправлены на 14-дневную обсервацию.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Силами ООС пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. Но «Л-ДНР» с 21 марта вообще не пропускают местных жителей и наблюдателей ОБСЕ, которые следуют с подконтрольной Украине территории.