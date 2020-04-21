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Россия сняла санкции с Новинского и Киселева

21 апреля 2020, 08:19

Россия сняла санкции с Новинского и Киселева

Из российского санкционного списка были исключены украинские бизнесмены Вадим Новинский и Андрей Киселев. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на данные официального портала раскрытия нормативно-правовых актов.

Согласно постановлению правительства России, подписанного 20 апреля, Новинского и Киселева вывели из перечня физических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций в конце декабря 2018 года, которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

В сферу интересов и Новинского, и Киселева входит металлургия.

Новинский — внефракционный народный депутат Верховной Рады текущего созыва. Ему принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании «Метинвест», остальные акции принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

Киселева связывают с группой «УкрМет» — одним из крупнейших экспортеров металлолома. В 2014 году предприятие занимало шестьдесят пятую позицию в рейтинге журнала «Forbes-Украина» среди крупнейших компаний.

Санкции предполагают блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России у людей и компаний, попавших в список.

15 апреля у Вадима Новинского тест подтвердил заражение коронавирусом. Депутат уточнил, что прошел тестирование, потому что Минздрав требует этого от людей, контактировавших с заболевшими.

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