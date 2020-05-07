«ДНР» выпустила почтовую открытку со Сталиным к 9 мая

Подконтрольная группировке «ДНР» почтовая служба выпустила карточку «Сталино» по случаю Дня победы 9 мая.



Почтовая карточка включает почтовую марку с лозунгом «За Родину! За Сталина!», а также штемпель «Город Сталино».



На лицевой стороне карточки размещена карта Донбасской операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от армии нацистской Германии город Донецк, который тогда назывался Сталино. В правом верхнем углу — марка с портретом тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.



На оборотной стороне карточки размещен коллаж архивных фото города.

В декабре 2019 года «ДНР» уже выпустила почтовую марку с портретом Иосифа Сталина.

В конце апреля стало известно, что в группировке «ДНР» допускают появление в Донецке памятника Иосифу Сталину. По информации издания «Спектр», решение об установке статуи Сталина уже принято. Ее хотят поставить на месте памятника Тарасу Шевченко в центре города.



Также глава «ДНР» Денис Пушилин разрешил использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино» в период празднования Дня победы. Это было сделано на фоне отмены из-за коронавируса массовых мероприятий 9 мая.



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