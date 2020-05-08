Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает «Интерфакс-Украина».



«Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — сказал Залкалиани журналистам.



По словам главы МИД, несмотря на это решение украинской стороны, «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства».

Накануне Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.



Ранее для Саакашвили прочили пост вице-премьера по реформам в Украине. Однако от этой идеи отказались из-за отсутсвия достаточного количества голосов в его поддержку в парламенте.



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.