Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 16 тысяч

По состоянию на утро 12 мая в Украине выявлено 16 023 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 373 пациентов выздоровели, а 425 — умерли. За сутки зафиксировано 375 случаев болезни.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



За минувшие сутки 85 человек выздоровели, а 17 — скончались.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 184 случаев коронавируса, умерли пять человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.