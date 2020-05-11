По состоянию на 11 мая на территории подконтрольной группировке «ДНР» зафиксировали 3 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Сообщается, что коронавирус выявили у ранее контактировавших с инфицированными, а состояние пациентов — удовлетворительное.



Таким образом, согласно информации группировки «ДНР», общее число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 достигло 184. Из них на лечении — 152, выписаны — 27, летальных случаев — 5.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.